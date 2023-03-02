Carlos Vicente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Vicente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Vicente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Vicente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Vicente 23 Nisan 1999 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Vicente Robles şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Vicente Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Carlos Vicente, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Vicente'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlos Vicente Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Vicente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Vicente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Vicente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dep. Aragón

5 Ekim 2020 yılında Gimnàstic

1 Ocak 2021 yılında SD Ejea

1 Temmuz 2021 yılında Calahorra

1 Temmuz 2022 yılında Racing Ferrol

Carlos Vicente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Vicente şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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