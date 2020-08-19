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  3. Çarptığı araçtakilere ''Zararınızı karşılayacağım'' dedi! Ortalıktan kayboldu

Çarptığı araçtakilere ''Zararınızı karşılayacağım'' dedi! Ortalıktan kayboldu

Tekirdağ'da bir otomobil arkadan gelen aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bariyerlere çarparak durabilen araçta yaralanan olmazken çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ise “Zararınızı karşılayacağım” deyip kayıplara karıştı.

Çarptığı araçtakilere ''Zararınızı karşılayacağım'' dedi! Ortalıktan kayboldu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşanan olayda hafif ticari araç arkadan çarptığı otomobil ile kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Kazada kimse yaralanmazken çarpan hafif ticari aracın sürücüsü de olay yerinden kaçtı.

Tekirdağ'ın Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Çavuşköy rampasında meydana gelen kazada İstanbul istikametine seyreden Ahmet Gençeroğlu (33) yönetimindeki 07 AIT 827 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden bir hafif ticari araç arkadan çarptı.

Çarptığı araçtakilere ''Zararınızı karşılayacağım'' dedi! Ortalıktan kayboldu

Kontrolden çıkarak karşı şeriden geçen iki araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Çarpan aracın sürücüsü ise olay yerini terk ettiği belirlendi.

Çarptığı araçtakilere ''Zararınızı karşılayacağım'' dedi! Ortalıktan kayboldu

''ŞİŞELERİ FIRLATIP OLAY YERİNDEN KAÇTI''

Kazanın şok etkisi yaşattığını ifade eden yolcu İbrahim Gençeroğlu, “İstanbul’da bir yakınımıza ziyarete gidecektik. Bir anda çarptı, neye uğradığımızı şaşırdık. Çarpan sürücü bana geldi yemin etti ve ‘ben aracınızın her şeyini karşılayacağım’ dedi fakat buna rağmen ortalıktan kayboldu. Oysa ki ben onun yanına gittim ‘iyi misiniz’ diye sordum. O ise bira şişelerini fırlatıp buradan kaçtı” diye konuştu. Sürücünün şikayeti üzerine Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından kaçan sürücünün bulunması için soruşturma başlatıldı.

Çarptığı araçtakilere ''Zararınızı karşılayacağım'' dedi! Ortalıktan kayboldu

Okan Gül
Video Editörü


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