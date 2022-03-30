Çarptığı kadın polisi metrelerce sürükledi!  Vatandaşlar durdurdu!

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesindeki motorize Şahin Timi'nde görevli Polis memuru Ezgi Gönül ve diğer polisler, Pamukkale ilçesindeki Halk Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında trafik denetimi yaptı.

Denetimde tedirgin davranışları nedeniyle Mahir K.'nin kullandığı 20 AV 109 plakalı otomobil, durdurulmak istendi.

Kadın polisi metrelerce aracın kaputunda sürükledi, vatandaşlar durdurdu

'Dur' ihtarına uymayan Mahir K., polis memuru Ezgi Gönül'e çarpıp kaçmaya çalıştı. Gönül, çarpmanın etkisiyle otomobilin kaputunda kaldı. Düşmemek için seyir halindeki otomobilin sileceklerine tutunan Gönül, 200 metre gitti.

LİNÇ GİRİŞİMİNDEN O POLİS KURTARDI

Çevredekiler, önüne keserek Mahir K.'nin otomobilini durdurdu. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kadın polisi metrelerce aracın kaputunda sürükledi, vatandaşlar durdurdu

Çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu Mahir K.'yi, hafif yaralanan Gönül ile diğer meslektaşları kurtardı. Mahir K. gözaltına alındı. 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'ten daha önce sürücü belgesine el koyulduğu için yol denetiminden kaçtığı belirlenen Mahir K.'nin polisteki işlemleri sürüyor.

"KALABALIK OLMASAYDI POLİSİ BAYAĞI GÖTÜRECEKTİ"

Vatandaşlar müdahale etmeseydi sürücünün devam edeceğini belirten görgü tanığı Hüseyin Mutluluk, "İlerde polis arkadaşlar çevirme yapıyordu, araca 'dur' ihtarı çekti. Araç da durmayınca oradan buraya kadar sürükledi. Bizde vatandaşlar olarak koştuk ve aracı durdurduk. Zaten bayağı bir kalabalıktı, kalabalık olmasaydı polisi bayağı götürecekti" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan filmleri aratmayan anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kaput üzerinde seyir eden polis memuru ve vatandaşların otomobili durdurarak yardıma koşma anı yer alıyor.