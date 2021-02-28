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  3. Çarptığının insan olduğunu görünce gözyaşlarına hakim olamadı!

Çarptığının insan olduğunu görünce gözyaşlarına hakim olamadı!

Antalya'da bir cadde üzerinde spor yapmak amacıyla koşan bir kişi, oradan geçen hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çarptığının insan olduğunu görünce gözyaşlarına hakim olamadı!

Kaza, 15.30 sıralarında meydana gelen kaza Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 07 BVS 72 plakalı araç sürücüsü 50 yaşındaki Behran Ş., bir fırına poşet götürmeye gideceği esnada iddiaya göre cadde üzerinde spor yapan 44 yaşındaki Mustafa Ergün'e çarptı. Çarpmanın sonucu Ergün yol kenarına savrulurken, sürücü aracını kenara çekti.

Kazanın ihbarı üzerine kaza mahaline sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri Ergün'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Çarptığının insan görünce gözyaşlarına hakim olamadı!

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan sürücü Behran Ş., "Fırına poşet götürüyordum. Yolumda gidiyordum. Bir anda bir ses geldi. Hayvana çarptığımı zannetmiştim, bir de baktım insanmış" diyerek gözyaşlarıyla kaza anını anlattı.

Kazanın ardından sürücü Behran Ş ifadesi alınmak amacıyla polis merkezine götürülürken, Mustafa Ergün'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazaya ilişkin araştırma sürüyor.

Çarptığının insan görünce gözyaşlarına hakim olamadı!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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