CarrefourSaudi'den skandal hareket!

Ünlü süpermarketler zinciri Carrefour, skandal haberleriyle gündeme geldi. İddiaya göre, marketin resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da Türk markalarına dair yapılan boykota destek verildiği öne sürüldü. Yapılan paylaşımda CarreforuSaudi mağazalarında, Türkiye'den ithal edilen ürünlere yer verilmediği iddiaları yer aldı.

Paylaşımda, "Carrefour Suudi Arabistan'da şu anda Türk markalarının hiçbir ürününü ithal etmediğimiz konusunda değerli müşterilerimizi temin ederiz." ifadelerine yer verildi.

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında İstanbul'daki konsolosluk binasında öldürülmesi sonrasında Suudi Arabistan’ın resmi olmayan bir şekilde Türk şirketlere çeşitli engeller çıkardığına yönelik iddialar ortaya atılıyor.

Ekim ayının başından bu yana da Suudi işletmelerin Türk mallarına yönelik boykot başlattığı konuşuluyor.

Suudi Arabistan'da marketlerdeki Türk ürünleri kaldırılıp yerine Yunan bayrağı asıldı

Gazeteci Can Çapar'ın haberine göre, Suudi Arabistan 1 Ekim'den itibaren Türk mallarına ambargo uygulamaya başlıyor. Geçen yıl 3,1 milyar dolarlık ihracat pazarımız olan Suudi Arabistan'ın ambargosu en fazla kimyasal madde, hazır giyim ve halı satan iş insanlarını etkileyecek. Resmi makamların ve büyük iş dünyası örgütlerinin konu hakkında sessiz kalması dikkat çekiyor. Suudi Arabistan son bir yıldır örtülü olarak sürdürdüğü Türk malları ambargosunu genişletme kararı aldı. Temmuz ayından bu yana firmalardan Türkiye’den mal alınmayacağına yönelik resmi taahhüt alan hükümetin ambargosu 1 Ekim’de başlıyor. Ambargoya tepki gösteren Akdeniz Yaş Meyve-ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Necdet Sin, CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve Serkan Topal Sözcü’ye açıklamalarda bulundu. Sözcü’nün ulaştığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve TÜSİAD yetkililer ise konu hakkında henüz bir açıklamada bulunmadılar.

Türkiye'ye ambargo uygulayan Suudi Arabistan’a karşı ilk hamle geldi

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “2017'nin 1 Ocak-31 Ağustos döneminde, yani siyasi kriz öncesi, 117,5 milyon dolar olan ihracatımız, 2020 yılının aynı döneminde 94,5 dolara indi. Hatay'ın Suudi Arabistan'a olan ihracatındaki düşüş yüzde 20'dir” değerlendirmesinde bulundu. Güzelmansur, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Suudi Arabistan Türk mallarına boykotunu açıkça ilan etmeden, ürünlerimizi çeşitli bahanelerle bekleterek çürüyecek aşamaya getirerek 2 yıldır uyguluyordu. Ancak son görüşmemizde ihracatçılar Suudi Arabistan'da temas halinde oldukları aracıların/komisyoncuların, tüccarların ceza-i yaptırımlarla tehdit edildiğini söylediler. Bu insanlara Türk malı ithalatı yapmayacaklarına dair taahhütname imzalatıldığını anlattılar.”