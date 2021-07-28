Casim isminin anlamı nedir, Casim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Casim isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Casim ismi ne demek, Casim ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Casim isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Casim İsminin anlamı nedir? TDK Casim anlamı:

Casim İsmin Anlamını Türk Dil Kurumu vs Benzeri Kuruluşlarda Tanımlanmamaktadır .İsim Hakkında Bilgi Sahibiyseniz Yorumlara Yazarak Bizimle Paylaşabilirsiniz.

Casim İsmi Kuranda geçiyor mu?

Casm ismi kuranda geçmemektedir.

Casim isminin kökeni:

Casim isminin kökeni bilinmemektedir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Casim isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Casim isminin rengi:

Lacivert

Casim ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Casim isminin Harf Analizi Nedir ?

Casim ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

C : Canlı, arkadaş canlısı

A : Öncü, lider, mantıklı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Casim isminin Numerolojisi Kaçtır?

Casim ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

C : 3

A : 1

S : 22

İ : 12

M : 16

= 54 – Casim İsminin Numeroloji Toplamı 54’dir.

Casim isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Casim ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Casim isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

C: 3 A: 1 S: 1 İ: 9 M: 4 = 18

1 + 8 = 9 Kader sayısıdır

Casim isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır

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