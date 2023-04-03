Casimiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Casimiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Casimiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Casimiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Casimiro 14 Aralık 1998 tarihinde Oliveira de Azeméis şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo Casimiro da Silva Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Casimiro Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDOLOÁSIS yapmaktadır. Casimiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Braga B futbol takımında oynamaktadır. SC Braga B takımına 3 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Casimiro'nin SC Braga B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Casimiro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diogo_casimiro82/

http://www.facebook.com/Diogo-Casimiro-casi-247769731952404/

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Casimiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Casimiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Casimiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Casimiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Porto A.

1 Temmuz 2011 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2013 yılında Padroense A17

1 Temmuz 2014 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2015 yılında FC Porto U19

31 Ağustos 2017 yılında Freamunde

3 Temmuz 2018 yılında Braga B

Casimiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Casimiro şuan SC Braga B takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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