Çatı Katı Aşk dizisinin konusu ne? Birçok internet kullanıcısı yakında izleyicisi ile buluşacak olan yeni dizi Çatı Katı Aşk hakkında arama yapmaya başladı. Ünlü oyuncuları kadrosunda buluşturan Çatı Katı Aşk dizi merak ediliyor. Peki Çatı Katı Aşk dizisinin konusu ne? İşte detaylar.

ÇATI KATI AŞK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz’in üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi “Çatı Katı Aşk”ın başrol oyuncuları fotoğraf çekimi için bir araya geldi.

Çatı Katı Aşk, sıcacık hikayesiyle Yeşilçam filmi tadında bir romantik komedi dizisi.

Yakında izleyicisi ile buluşacak dizinin yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Çatı Katı Aşk dizisinin senaryosunu ise Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı yazdı.

ÇATI KATI AŞK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Nilay Deniz ve Yiğit Kirazcı’nın başrollerini paylaştığı Çatı Katı Aşk dizisinin çekimleri 9 Haziran salı itibariyle başladı. Dizinin ilk bölümünün haziran ayı bitmeden yayınlanması planlanıyor.