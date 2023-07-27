Çatıda çırılçıplak güneşlenmişti! O şahsın kimliği belirlendi, bakın kim çıktı!

2 gün Düzce'de bir binanın çatısında çırılçıplak güneşlenen ve ihbar üzerine gelen polis ekiplerinden kaçan şahsın, apartmanın sahibi olduğu öğrenildi. Emekli olduktan sonra Almanya'dan Türkiye'ye gelen şahsa 617 lira para cezası verildi.

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Çatıda çırılçıplak güneşlenmişti! O şahsın kimliği belirlendi, bakın kim çıktı!

Düzce'de bir binanın çatısında çıplak şekilde yatıp güneşlendikten sonra polis sirenini duyup kaçan kişinin apartmanın sahibi S.Y. (50) olduğu ortaya çıktı. Almanya'da emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleştiği öğrenilen S.Y.'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 617 TL ceza kesildi.

BİNANIN SAHİBİYMİŞ

2 gün önce öğle saatlerinde Cedidiye Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıplak halde yatıp, güneşlenen erkeği görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibinin siren sesini duyan kişi, çatıdan apartmana inip, giyindikten sonra kaçtı. Polisin yaptığı çalışmada, bu kişinin apartmanın sahibi S.Y. olduğu tespit edildi.

Çatıda çırılçıplak güneşlenen adam, binanın sahibi çıktı! Almanya'dan gelmiş

ALMANYA'DAN GELMİŞ

Almanya'da emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen ve polise çatıya güneşlenmek için çıkığını söylediği öğrenilen S.Y'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 617 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Haberler.com

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