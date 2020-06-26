Çatlak Şanzel lakabıyla tanınan Şanzel Çetin, Armağan Çağlayan'ın youtube programına katıldı. Çatglak Şanzel programdaki tavırlarıyla büyük tepki topladı. Flash TV'de yayınlanan programlardaki ilginç tarzıyla tanınan Çatlak Şanzel babaannesini yanlış ameliyat sonucu öldürdüğünü iddia ettiği doktoru öldürme hikayesini soğukkanlılıkla anlattı. Peki Çatlak Şanzel kimdir? Kaç yaşında? Çatlak Şanzel ne iş yapıyor?

Ankara'da pavyonlarda şarkı söyleyen ve ''Neredesin Bacısını S...evdiğim'' şarkısıyla tanınan Çatlak Şanzel lakaplı Şanzel Çetin, anlattıklarıyla izleyenleri şok etti.

Çatlak Şanzel 17 yaşındayken babaannesinin ölümünden sorumlu tuttuğu doktoru nasıl öldürdüğünü anlatt. “Babaannem yanlış ameliyatla vefat etti. Ben de babaannemi öldüren doktoru öldürdüm. Küçüktüm, 17 yaşındaydım. İndirimlerle 7 sene 2 ay 10 günle kurtuldum.

"ALIŞKANLIK OLDU"

Çatlak Şanzel pişmanlık duymadığını rahatça ifade ederken olayı daha da ti'ye alarak cinayetin ardından bir kaç kişiyi daha yaraladığını da itiraf etti: "Ondan sonra alışkanlık yaptı, birkaç kere de yaralamadan yattım.”

Çatlak Şanzel bu itirafının üzerine Twitter'da en çok konuşulan isimler arasına girdi. Cinayeti işleyişini rahat tavırları ile anlatan Çatlak Şanzel'e tepkiler çığ gibi büyüyor.

ÇATLAK ŞANZEL'E TWİTTER'DAN TEPKİLER YAĞDI

ÇATLAK ŞANZEL KİMDİR?

Gerçek adı Şanzel Çetin olan fenomen şarkıcı sahne adıyla 'Çatlak Şanzel' olarak biliniyor.

1982 yılında dünyaya gelen Çatlak Şanzel, Ankara’da yaşamını sürdürüyor ancak aslen Kahramanmaraş Elbistanlı. 12 yaşından itibaren düğünlerde sahne almaya başlayan Çatlak Şanzel, 17 yaşında adam öldürmekten cezaevine girdi ve o yıllarda hiç tanımadığı bir adamla evlendi.



Özel bir TV programında seslendirdiği 'Neredesin' şarkısı ile sosyal medyada bir anda fenomen olan Şanzel Çetin, Ankara'da çeşitli pavyonlarda sahne alıyor ve mekanlarda kendisine has üslubu ile tanınıyor.

Çetin'in sosyal medyanın gündemi haline gelmesiyle birlikte kendisiyle bir video hazırlayan Hayrettin, senaryo gereği Şanzel'in çağrıda bulunduğu sevgilisi rolünü oynadı.

İkilinin birlikte oynadığı klip kısa süre içerisinde 1 milyonu aşkın izlenme rakamına ulaşırken klipte yer alan görüntüler izleyiciyi kahkahaya boğdu.

ŞANZEL NE DEMEK?

Eşi benzeri bulunmaz şanlı kız demektir.