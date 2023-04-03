Caue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Caue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Caue 21 Ocak 2005 tarihinde Maceió şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Cauê Machado de Araújo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Caue Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Caue, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Caue'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.
Caue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Caue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Palmeiras U20
Caue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Caue şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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