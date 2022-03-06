Cavlak ne demek, TDK'ya göre Cavlak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cavlak ne demek? Cavlak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cavlak kelimesi. Peki cavlak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cavlak nedir, cavlak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CAVLAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cavlak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cavlak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çıplak, tüysüz



CAVLAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Arkasına fırlayan külahını ben elimle tutup cavlak kafasına geçirdim.



CAVLAK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- cavlağı çekmek

