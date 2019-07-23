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Çavuşoğlu, Birleşik Krallık'ın yeni başbakanını kutladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabından Birleşik Krallık'ın yeni başbakanını kutladı.

Çavuşoğlu, Birleşik Krallık'ın yeni başbakanını kutladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabından Birleşik Krallık'ın yeni başbakanını kutladı.  

Çavuşoğlu'nun paylaşımı şu şekilde;

"Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Birleşik Krallık'ın Yeni Başbakanı dostum Boris Johnson'ı canı gönülden tebrik ediyorum / Wholehearted congratulations to my friend Boris Johnson new Prime Minister of United Kingdom who has been elected as the leader of the Conservative Party." 

İşte Çavuşoğlu'nun o paylaşımı:

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