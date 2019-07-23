Çavuşoğlu, Birleşik Krallık'ın yeni başbakanını kutladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabından Birleşik Krallık'ın yeni başbakanını kutladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabından Birleşik Krallık'ın yeni başbakanını kutladı.
Çavuşoğlu'nun paylaşımı şu şekilde;
"Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Birleşik Krallık'ın Yeni Başbakanı dostum Boris Johnson'ı canı gönülden tebrik ediyorum / Wholehearted congratulations to my friend Boris Johnson new Prime Minister of United Kingdom who has been elected as the leader of the Conservative Party."
İşte Çavuşoğlu'nun o paylaşımı:
Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Birleşik Krallık’ın yeni Başbakanı dostum Boris Johnson’u canıgönülden tebrik ediyorum.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 23, 2019
Wholehearted congratulations to my friend @BorisJohnson new Prime Minister of #UK who has been elected as the leader of the Conservative Party. pic.twitter.com/otRMdaPRb8
Etiketler : paylaşım, Boris Johnson, Birleşik Krallık
HABERE YORUM KAT