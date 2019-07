Çavuşoğlu, Birleşik Krallık'ın yeni başbakanını kutladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabından Birleşik Krallık'ın yeni başbakanını kutladı.

Çavuşoğlu'nun paylaşımı şu şekilde;

"Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Birleşik Krallık'ın Yeni Başbakanı dostum Boris Johnson'ı canı gönülden tebrik ediyorum / Wholehearted congratulations to my friend Boris Johnson new Prime Minister of United Kingdom who has been elected as the leader of the Conservative Party."

İşte Çavuşoğlu'nun o paylaşımı: