Çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2021 Çay budama paraları ne zaman yatacak?

Çay üretiminde lider konumda olan Karadeniz bölgesinde, çay işçiliği yapan vatandaşlar ödemelerin yapılmasını bekliyor. Çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2021Çay budama paraları ne zaman yatacak? Yanıtlarını sizler için derledik...

ÇAY BUDAMA PARALARI NE ZAMAN ÖDENECEK? 2021ÇAY BUDAMA PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Çay budama paraları, Karadeniz bölgesinde çay işiyle uğraşan pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Gözler ÇAYKUR tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Vatandaşların merak içerisinde beklediği açıklama geldi. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, bu yıla ilişkin yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığını bildirdi. Çay budama paraları ödendi.

196 BİN ÜRETİCİ BUDAMA GERÇEKLEŞTİRDİ

192 bin üreticiyi kapsayacak, çay budama parası ödemeleri gerçekleşti. Çay budama paraları yatırıldı. ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, 2021 yılı budama döneminde yaklaşık 192 bin üreticinin 75 bin dekar alanda budama gerçekleştirdiği belirtildi. Toplamda 302 milyon 215 bin 668 lira olan yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı ve 10 Temmuz itibariyle çekilebileceği kaydedildi.