Çay severleri çaydan soğutacak haber! Çaya Yüzde 9,5'luk bir zam daha geldi!

44 gün önce yüzde 45lik zam gelen Çaykur Turist çayına bu kez yüzde 9,5'luk zam geldi. Çay severleri çaydan soğutacak habere vatandaşlar tepkili.

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Çay severleri çaydan soğutacak haber! Çaya Yüzde 9,5'luk bir zam daha geldi!

Bloomberg HT kanalının muhabiri İrfan Donat'ın aktardığı habere göre, çay fiyatlarına yapılan zam dalgası devam ediyor. Haziran ayının başında gerçekleşen yüzde 43'lük zamdan sonra, temmuz ayında kuru çay fiyatlarına ikinci bir zam daha yapıldı.

SEKTÖR KAYNAKLARININ TAHMİNİ TUTTU!

Sektör paydaşları, önceki zamdan sonra Çaykur'un ilerleyen aylarda çay fiyatlarına yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapabileceğini öngörmüştü. Bu tahminin üzerinden 5 hafta geçtikten sonra, çaya ikinci bir zam yapıldı.

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YÜZDE 9,5 ZAM DAHA GELDİ

Çaykur temmuz ayında çay fiyatlarına ortalama yüzde 9,5 oranında zam uyguladı. Bu son zamla birlikte, kuru çay fiyatları 8 Haziran tarihinden itibaren toplamda yüzde 56,6 oranında artmış oldu.

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