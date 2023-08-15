Çay tiryakilerine kötü haber! Çay fiyatlarına haziran başından bu yana üçüncü kez zam yapıldı

Çaykur, kuru çay fiyatlarını haziran ayından itibaren üçüncü kez zam yaparak zam kervanına katılmış oldu. Kurumdan yapılan açıklamada 4,5 oranında zam yapıldığını duyurdu. İşte yeni çay fiyatları

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Çay tiryakilerine kötü haber! Çay fiyatlarına haziran başından bu yana üçüncü kez zam yapıldı

Çaykur, çay fiyatlarına haziran başından bu yana üçüncü kez zam yaptı.

Haziranda kuru çay fiyatlarına yüzde 43 zam yapan Çaykur, ikinci zammını 14 Temmuz'da yüzde 9.5 oranında gerçekleştirmişti.

Çay tiryakilerine kötü haber! Çay fiyatlarına haziran başından bu yana üçüncü kez zam yapıldı

HAZİRAN AYINDAN BU YANA ÜÇÜNCÜ KEZ ZAM YAPILDI

Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre bugün itibariyle çaya yüzde 4.5 oranında üçüncü bir zam daha geldi.

Böylece Çaykur'un kuru çay fiyatları 8 Haziran'dan bu yana son 3 ayda toplam yüzde 63.6 oranında zamlandı.

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