Çay tiryakilerine kötü haber! Çay fiyatlarına haziran başından bu yana üçüncü kez zam yapıldı

Çaykur, çay fiyatlarına haziran başından bu yana üçüncü kez zam yaptı.

Haziranda kuru çay fiyatlarına yüzde 43 zam yapan Çaykur, ikinci zammını 14 Temmuz'da yüzde 9.5 oranında gerçekleştirmişti.

HAZİRAN AYINDAN BU YANA ÜÇÜNCÜ KEZ ZAM YAPILDI

Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre bugün itibariyle çaya yüzde 4.5 oranında üçüncü bir zam daha geldi.

Böylece Çaykur'un kuru çay fiyatları 8 Haziran'dan bu yana son 3 ayda toplam yüzde 63.6 oranında zamlandı.

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