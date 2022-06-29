Rize'de Çay TV ekranlarında Ramazan programı ve Cuma programlarıyla izleyicisiyle buluşan (Necati Hoca) Necati Hutoğlu şiveli konuşmaları ve esprili anlatım diliyle tüm Türkiye tarafından beğeniyle izleniyordu. Özellikle Rizeli vatandaşların kısa zaman içerisinde sevgisini kazanan Necati Hutoğlu hoca geçtiğimiz yıl ekranlarda yer almamış, sağlık durumu sebebiyle televizyon dünyasına veda etmişti. Gelen son dakika bilgilerinin ardından Necati Hoca öldü mü? Necati Hutoğlu öldü mü, neden öldü? soruları merak konusu oldu.

"İYİYİM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayı programı kapsamında ekranlarda Necati Hoca'yı göremeyenler sağlık durumunu merak etmişti. Bunun üstüne sosyal medya hesabından sevenlerini merakta bırakmayan Hutoğlu, "Bu kadar değer taşıdığımın farkında değildim. Bu değerde olduğum müddetçe elimden geldiği kadar sıhhatime kavuşup hemşehrilerime, din derslerime tekrar döneceğim. Hepinize yüksek selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun." ifadelerini içeren paylaşımda bulunmuştu.

NECATİ HOCA ÖLDÜ MÜ? NECATİ HUTOĞLU ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Necati Hutoğlu, 29 Haziran 2022 tarihinde, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Haberi Rize Takip sayfası sosyal medya hesabından, "Rize'nin Sevilen Hocası Vefat Etti

Rizeli emekli imam Necati Hutoğlu, bugün evinde kalp krizi geçirirken kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Geçmiş yıllarda Ramazan ayı boyunca Rize'de yayın yapan Çay TV’de televizyon izleyicileriyle buluşan her kesim tarafından sevilen Necati Hutoğlu bugün hayatını kaybetti.

18 yıl boyunca televizyon ekranlarında dini programlar yapan Hutoğlu, yaklaşık iki yıldır evinde yaşlılığa bağlı hastalıklarla mücadele ediyordu.

Hutoğlu’nun cenaze programı henüz netleşmedi. Cenaze namazının Şeyh Camisinde Cuma günü öğlen kılınması düşünülüyor. " ifadeleriyle duyurdu.