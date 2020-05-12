Çay üreticilerinin seyahat izin belgesiyle ilgili genelge gönderildi!

Çay üreticileri için İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine genelge gönderildi.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, "Çay Üreticilerinin/Müstahsillerinin Seyahat İzin Belgesi" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, Çaykur'a kayıtlı çay üreticileri 19 Mayıs gece yarısından itibaren, çay bahçelerinin bulunduğu illere izin belgesi alarak gidebilecek.

Seyahat kısıtlaması bulunan 15 il ile seyahat güzergahlarında bu illerden biri veya birkaçı bulunan yerleşim yerlerinde ikamet eden, Çaykur’a kayıtlı bulunan çay üreticileri, ilk kesim yaş çay hasadı için 19 Mayıs salı günü saat 24.00’ten itibaren çay bahçelerinin bulundukları illere ‘seyahat izin belgesi’ almak şartı ile seyahat edebilecek.