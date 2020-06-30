'Çaycı Hüseyin'in isyan etti: Ölmekten bıktım artık!

Alparslan Özmol, her defasında "Gençler yapmayın, etmeyin. Annem korkudan çılgına dönüyor” dese de dinletemiyor. Twitter, önceki gün bir kez daha 'Ünlü oyuncuyu kaybettik' haberiyle çalkalandı.

"GENÇLER SEVGİSİNİ BÖYLE DİLE GETİRİYOR!"

Özmol, "Annem yine aradı; 'Biliyorum, iyisin. Ama yine sorayım’ dedi. Sokağa çıktım, biri yanıma gelip ‘Abi sen ölmedin mi?’ diye sordu. Anlıyorum, gençler bana olan sevgisini böyle dile getiriyor. Ama ikide bir ölmekten bıktım."

"ÖLÜRSEM HABER VERECEĞİM"

Ünlü oyuncu, "Bazı espriler çok yaratıcı, gülüyor musunuz?” sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Kahkaha bile atıyorum. Sağ olsunlar, bu sayede ömrümü uzatacaklar."'Çığlık' filminin ara karakteri hayalet maskeli katil kostümü giyen arkadaşıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan usta sanatçı, "Ankara sahillerinde kutup ayısı saldırısına uğramadım, güzide ilimiz Çorum’da gerçekleşen tsunamide de metrelerce sürüklenip can çekişmedim. Sakin olun, eğer ölürsem ben size haber vereceğim. Diğer asılsız haberlere itibar etmeyiniz" şeklinde konuşmuştu.