Çaycı Maaşı Ne Kadar? 2021 Çaycı Maaşları, İş İlanları

Çaycı görev tanımı nedir, ne iş yapar, Çaycı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çaycı; çay, kahve, bitkisel ve meyve aromalı içecekleri hazırlama, servise hazır hale getirme ve servis etme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Çaycı Maaşı Ne Kadar? 2021 Çaycı Maaşları

Çaycı maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Çaycı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çaycı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Çaycı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Çaycı olmak için okur yazar olmanız yeterlidir.

Ne İş Yapar?

Çaycı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Hijyen kurallarına uygun olarak çalışma ortamını hazırlamak,

c) Çay, kahve, çeşitli bitkisel içecekler (ıhlamur, ada çayı vb.), meşrubatlar ve çeşitli meyve aromaları gibi içecekler ile kullanılacak malzemeleri temin etmek,

d) Çay kazanında su ısıtmak, demliğe yeteri kadar çay koyarak kazanın üzerine oturtmak,

e) Su kaynayınca demliğe su almak ve çayın demlenmesini sağlamak,

f) Müşterilerden telefon, diyafon vb. ile gelen içecek siparişlerini almak,

g) Siparişlere göre çay, kahve, çeşitli bitkisel çaylar (ıhlamur, ada çayı vb.) ve çeşitli meyveli aromalar vb. içecekleri hazırlamak ve servise hazır hale getirmek,

h) Sipariş servisi için hazırlanan içecekleri dağıtmak veya dağıttırmak,

i) Boşalan bardakları toplamak, ücretlerini almak yada aldırmak,

j) Kirlenen bardak, kaşık, tabak vb. malzemeleri temizlemek,

k) Eksilen malzemelerin temin edilmesini sağalmak,

l) Kullandığı malzemelerin bakım ve temizliğini yapmak,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Nitelik gerektirmeyen meslekler ana grubundadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Yiyecek hazırlama yardımcıları alt ana grupta yer alır.

Meslek Grubu :

Yiyecek hazırlama yardımcıları meslek grubundadır.

Çaycı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çaycı mesleğinin meslek kodu 9412.02 olarak belirlenmiştir

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