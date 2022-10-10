"Çayı şekersiz içmem" diyenlere kötü haber! Şekere zam geldi

Vatandaşların cebini yakacak bir zam haberi daha geldi. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), şeker fiyatlarına yüzde 8 zam yaptı.
50 KİLO ŞEKERİN FİYATI 810 TL OLDU
Yapılan son zamla birlikte Türkşeker’in 50 kilogramlık şeker çuval fiyatı 750 TL’den yüzde 8 zamla 810 TL seviyesine çıktı.
ZAM KARARI İNTERNET SİTESİNDE HENÜZ YAYINLANMADI
Bloomberght’den İrfan Donat’ın haberine göre, Türkşeker’in kilogram başına 15 TL’den verdiği şekerin fiyatı 16.20 TL’ye yükseldi. Söz konusu fiyatlara KDV dahil değil. Türkşeker’in zam kararı kurumun resmi internet sitesinde yayınlanmadı.