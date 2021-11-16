Galatasaraylı Feghouli'den Mesut Özil itirafı! Yıldız isimden nefret ediyormuş!Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğraflayan İsrailli çift hakkında ilk kez konuştu!Numune Takip İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Numune Takip İşçisi Maaşları ve İş İlanlarıİrem Zeynep Aygün kimdir? Nereli, kaç yaşında? İrem Zeynep Aygün hangi yurtta kalıyordu?Raylı Sistemler Mekotronik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıÇocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıAnzer balı fiyatı 2021 | Anzer balı fiyatı ne kadar, kaç TL? Nerede üretilir?Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıAh Vah ne demek, TDK'ya göre Ah Vah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Samsung Android 12 One UI 4 güncelleme takvimi 2021
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Çayı tatlı sevenlere kötü haber: Şeker fiyatlarına yüzde 25 zam geldi

Çayı tatlı sevenlere kötü haber: Şeker fiyatlarına yüzde 25 zam geldi

Türkşeker, şekerin fiyatına yüzde 25 oranında zam yaptığını duyurdu. Söz konusu zammın ilerleyen günlerde vatandaşların cebine yansıması bekleniyor.

Çayı tatlı sevenlere kötü haber: Şeker fiyatlarına yüzde 25 zam geldi

Birçok zincir market şeker fiyatlarının pahalılığından yakınırken Türk Şeker, kristal şekerin fiyatına zam yaptığını duyurdu. Yapılan yüzde 25 oranındaki zammın ardından yayımlanan fiyat listesine göre KDV hariç kilogramı 3,95 TL'den satılan kristal şekerin fiyatı, 4,9125 TL oldu. Kristal şekerin KDV dahil fiyatı ise 5,3055 TL olarak kayıtlara geçti. 

Söz konusu zammın ardından 50 kilogramlık kristal şekerin çuval fiyatı 212 TL'den 265,28 TL'ye yükseldi. Zammın ardından marketler ve bakkallardaki şeker fiyatlarına da zam gelmesi bekleniyor. 

Çayı tatlı sevenlere kötü haber: Şeker fiyatlarına yüzde 25 zam geldi

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT