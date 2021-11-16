Çayı tatlı sevenlere kötü haber: Şeker fiyatlarına yüzde 25 zam geldi

Birçok zincir market şeker fiyatlarının pahalılığından yakınırken Türk Şeker, kristal şekerin fiyatına zam yaptığını duyurdu. Yapılan yüzde 25 oranındaki zammın ardından yayımlanan fiyat listesine göre KDV hariç kilogramı 3,95 TL'den satılan kristal şekerin fiyatı, 4,9125 TL oldu. Kristal şekerin KDV dahil fiyatı ise 5,3055 TL olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu zammın ardından 50 kilogramlık kristal şekerin çuval fiyatı 212 TL'den 265,28 TL'ye yükseldi. Zammın ardından marketler ve bakkallardaki şeker fiyatlarına da zam gelmesi bekleniyor.