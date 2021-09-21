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Çaykur Rizespor 1-2 Altay | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de heyecan 6. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Altay takımları karşı karşıya geldi. Altay'ın 2-0 öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor son dakikalarda golü bulsa da yeterli olmadı ve deplasman ekibi sahadan 1-2'lik üstünlükle ayrıldı.

Çaykur Rizespor 1-2 Altay | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de futbol heyecanı 6. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Fikstürün yoğunlaştığı bu ara haftalarda puan kaybetmek istemeyen takımlar sahaya galibiyet için çıkıuyor. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Altay kozlarını paylaştı. Altay, son 20 dakikasını Thiam'ın gördüğü kırmızı kart nedeniyle 10 kişi olarak geçirdiği maçta 3 puanı alan taraf oldu. Bu sonuçla birlikte Altay 12 puana çıkarken Çaykur Rizespor 1 puanla son sırada yer aldı.

ÇAYKUR RİZESPOR 1-2 ALTAY 

43. dakikada kornerden gelen topu Björkander kafayla filelere gönderdi. Takımını öne geçiren oyuncu Altay'daki ilk golünü de kaydetmiş oldu.

68. dakikada Thiam, Holmen'e yaptığı hareketin ardından ikinci sarı kartı yedi ve kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Dakika 74'de ceza sahası çaprazında, rakibinden sıyrılan Bamba'nın vuruşunda savunmaya çarpan top Gökhan'ı yanıltarak ağlara gitti.

90+1. dakikada Ceza sahası dışında topla buluşan Bolasie, iki rakibinden kurtulup yerden sert vurdu ve tıpu ağlara yolladı.

Maçta başka gol sesi çıkmayınca Altay, sahadan üstünlükle ayrıldı ve 3 puanı hanesine ekledi.

Çaykur Rizespor - Altay maçı canlı izle | Beinsports 2 canlı yayın izle linki

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