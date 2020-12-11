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Çaykur Rizespor 3-2 Göztepe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe'yi 3-2 yendi.

Çaykur Rizespor 3-2 Göztepe | MAÇ SONUCU

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgür Yankaya, Süleyman Özay, Yusuf Bozdoğan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Donsah (Dk. 90 Kemal Rüzgar), Doğan Erdoğan, Michalak (Dk. 75 Yasin Pehlivan), Fernando (Dk. 67 Onur Bulut), Boldrin, Skoda

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Titi (Dk. 90+4 Ideye Brown), Berkan Emir (Dk. 63 Burekovic), Kubilay Sönmez (Dk. 56 Yalçın Kayan), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Tripic (Dk. 56 Napoleoni), Mossoro (Dk. 56 Guilherme), Ndiaye

Goller: Dk.45+4 Boldrin (Penaltıdan), Dk. 57 Michalak, Dk. 90+2 Skoda (Çaykur Rizespor), Dk. 66 Yalçın Kayan, Dk. 81 Napoleoni (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Mossoro, Dk. 59 Murat Paluli, Dk. 82 Guilherme, Dk. 86 Titi, Dk. 90 Alpaslan Öztürk, Dk. 90 Yalçın Kayan (Göztepe), Dk. 69 Melnjak, Dk. 85 Moroziuk, Dk. 90+8 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor)

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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