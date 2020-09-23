Çaykur Rizespor, Doğan Erdoğan ile anlaştı!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, bir süre önce Trabzonspor'dan ayrılan Doğan Erdoğan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kulüp başkan vekili Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşmenin 3 yıllık olduğu kaydedildi. Rizespor'dan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Çaykur Rizespor’umuz, Doğan Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Geçtiğiniz sezon Trabzonspor’da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, kendisini 3 yıllığına Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Doğan Erdoğan‘a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz."

