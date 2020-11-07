Çaykur Rizespor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel salgına dönüşen korona virüs Türkiye'de de etkisini göstermeye devam ediyor. Ligin 8. haftasını bay geçen Çaykur Rizespor, 3 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor Kulübü olarak sporcularımıza ve teknik ekibimize bugün yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, toplam 3 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Üç sporcumuz da izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.