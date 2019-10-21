Irina Moroziuk kimdir? | Irina Moroziuk instagram | Irina Moroziuk çıplak fotoğraf | Irina Moroziok çıplak paylaşım

Çaykur Rizespor'da oynayan Ukraynalı futbolcu Moroziuk'un eşi Irına Moroziuk, sosyal medyada çıplak fotoğrafını paylaştı.

Modellik yapan Irina Moroziuk, sosyal medyayı salladı.

IRİNA MOROZİUK'UN YAKLAŞIK 35 BİN TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Irına Moroziuk'in Instagram'da yaklaşık 35 bin takipçisi bulunuyor. Irına'nın paylaşımları takipçilerinden büyük beğeni alıyor.

SEKSİ MODEL FUTBOL TOPUNU DÜŞÜRMEDEN ÜSTÜNÜ ÇIKARMIŞTI

Irina Moroziuk'un geçtiğimiz aylarda futbol topunu düşürmeden elbisesini çıkardığı video, sosyal medyada gündem olmuştu.

IRİNA MOROZiUK KİMDİR?

Irina Moroziuk, Mykola Moroziuk'un eşidir. Irina Moroziuk, bir süre önce taraftarlara vereceği bir forma için çekiliş yapacağını açıklamış,çekilişte vereceği formaya kendi parfümünün sıkıldığını ve formayı Sivasspor maçında da giydiğini belirtmişti.

IRİNA MOROZİUK İNSTAGRAM

Irina Moroziuk instagram hesabı da merak edilenler arasında. Ünlü modelin instagram hesabı: irina_moroziuk