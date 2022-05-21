Çaykur'un zam açıklaması sonrası marketler zamlı çay fiyatlarını paylaştı... Vatandaşlar isyan etti!

Artan enflasyon ile birlikte ürünlere peş peşe zam gelmesi vatandaşın cebini zorlamaya devam ediyor. Son olarak Çaykur'un yüzde 43.71'lik zam açıklaması sonra marketlerde çay fiyatları güncellenmeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda marketlerde 1 kiloluk çayın fiyatının 74 liraya çıkması tepkilere neden oldu.

Dünya'da ve Türkiye'de yaşanan olaylar sonrası yaşanan krizler gıda, akaryakıt, giyim gibi birçok yere zamlar gelmeye devam ediyor. TÜİK'in açıkladığı yüzde 70'lik zam sonrası marketlerde gıda fiyatlarında artışlar yaşanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay alım fiyatı desteklemeleri sonrası Çaykur, kuru çaya yüzde 43.71'lik bir zam yaptı. Marketlerdeki çayın satış fiyatının yüzde 85 gibi bir artış göstermesi tepkilere neden oldu.

Vatandaşlar sosyal medyadan, "Daha zamlı çay dalından kesilmeden zam marketlere yansıdı. Siz zammı üretici için mi yoksa marketler için mi yaptınız?"

"Bir çay tiryakisi olarak çaya gelen zammı kınıyorum. Bir kilo çay 74,5 TL olur mu be" şeklinde yorumlar geldi.