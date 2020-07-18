Bakan Albayrak'tan, 'G20 Eylem Planı' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı’nda gelinen aşamayı değerlendirdiklerini ifade etti.

Albayrak, '' İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.'' açıklamasında bulundu.