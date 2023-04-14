CBD Nedir? Ne İşe Yarar! Nasıl Kullanılır

CBD nedir ne işe yarar nasıl kullanılır en çok aranan soruların başında geliyor. Birçok hastalığına destek sunan bu ilaç hakkında tüm ayrıntıya haberimizde ulaşabilirsiniz.

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CBD Nedir? Ne İşe Yarar! Nasıl Kullanılır

CBD, kannabidiol demektir. Binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. İlaç olarak oldukça zengin bir tarihe sahip bir bitki olan kenevirin reçineli çiçeğinde bulunan doğal bir birleşene sahiptir. Günümüzde CBD’nin tedavi edici özelliği bulunmakta ve dünya çapında bilim insanları ve doktorlar tarafından test edilmek ve onaya sunulmaktadır. Güvenli ve bağımlılık yapmayan bir madde olan CBD, tedavi edici özelliğe sahip profili ile kenevirin doğasında bulunan fitokannabinoidler den sadece biri olmaktadır. Günümüzde CBD nedir? Sorusu araştırılmaktadır.

Ayrıca CBD zihniniz ve vücudunuz için sakinleştirici özelliğine ayrıyeten yatıştırıcı özelliğine sahip olmaktadır. Uykuya daha hızlı dalmanızı sağlamaktadır. Eğer sıkça geceleri uyanıyorsanız CBD bunu önlemektedir. Gün boyunca ise yorgunluk ve bitkinlik hissini azaltmaktadır.

CBD Avantajları Nelerdir?

  • Kronik ağrıyı kesmektedir.
  • Uyku verir ve dinlendirir.
  • Depresyon tedavisinde kullanılmaktadır.
  • Travma tik stres bozuklukları tedavisinde çok etkilidir.
  • Stresi düzenler.
  • Madde bağımlılığının tedavisinde kullanılmaktadır.
  • Kanserin büyümesini durdurmaktadır.
  • Kardiyavasküler sistemini güçlendirir.
  • Glokom hastalığının topik al tedavisinde kullanılmaktadır.
  • Epilepsi ve nöbetin tedavisinde kullanılmaktadır.
  • Anti-inflamatuvar özelliklere sahip olmaktadır.

CBD Ne İşe Yarar?

CBD son zamanlarda meydana gelen sıkça ele alınmaya başlanmıştır. Egzersiz sonrası veya sabah kahvesine eklenebilecek bir güçlendirici olarak temel alınmaya başlandı. CBD Nedir? Sorusu ile araştırılmaya başlayan ve son zamanlarda neden popüler olmaya başlanmıştır.

Kenevir ve esrar bitkileri binlerce yıldır doktorlar ve şifacılar tarafından ilaç ve tedavi edici olarak kullanılmaktadır. Bitkinin yasaklanması nedeni ile bu özel bileşenin incelenmesi bakımından modern bilim biraz geride kalmaktadır.

Cannabinoidler kenevir bitkisinde bulunan çeşitli kimyasal bileşiklerin bir sınıfı olmaktadır. Esrar, hepsi farklı etkileri az olan en az 113 farklı cannabinoid ya da kannabinoid içermektedir. Bitkide yani esrarda en yüksek oranlarda bulunan bileşim ikisi yani THC ve CBD iyi bilinmektedir. CBD esrarın en yaygın ikinci aktif bileşenleri arasında yerini almaktadır.

Günümüz bilim insanlarına göre CBD, çok çeşitli hastalıkları yok etmektedir. Ve hastalık sorunlarını tedavi etmek için kullanılır. CBD, çok çeşitli sağlık sorunlarının çözümü ile ilişkilidir. CBD, çocuksu epilepsi sendromlarının tedavisinde etkin olduğu gösteren güçlü bilimsel kanıtlar sağlanmıştır. Çoğu çalışmada CBD, nöbet sayısını azaltmıştır. Bazı durumlarda ise tamamen durdurulmuştur. CBD, kronik ağrı türlerini tedavi etmek için ayrı bir seçenek sunulabilmektedir.

Ağrı, inflamasyon ve artrit hastalarının tedavi yöntemi için kullanılabilmektedir. Ayrıca hayvanlarda kullanıldığı bir araştırmada cilde uygulanan CBD’nin artrite bağlı ağrı ve inflamasyonu yani iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabileceği gösterilmektedir. Ayrıca anksiyete ve depresyon tedavisinde CBD oldukça büyük önem taşımaktadır. CBD, hafif kaygıdan hastalık nedenleri bulunan kişilerde ciddi sonuçlar elde edilmektedir.

Ayrıca ağır depresyon kadar zihinsel sağlık sorunlarına göre tedavi edici yepyeni bir yaklaşımı temsil etmektedir. Yüksek düzeyde anksiyete, stres ve bilişsel bozukluk gösterirken, CBD alanlarda tüm bu semptomlarda önemli ölçüde azalmada görülmektedir. Kısacası CBD alanlar sadece rahatlamış ve sakinleme özelliği mevcuttur. CBD nedir? Sorusu ile sizlere araştırılmalar yapılmakta olup bunlarla sınırlı olmamaktadır.

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