Cebeci - Taksim seferi yapan İETT otobüsünde küfür gerginliği! "Kadın olarak senden utandım"

Sultangazi'de bir İETT otobüsünde iki kadın ve bir erkek arasında çıkan sözlü tartışmada kadınların küfürleri diğer yolcuları rahatsız etti. Otobüste bulunan ve kavgayla hiç alakası olmayan başka bir kadın, "Ben kadın olarak senden utandım” ifadesinde bulundu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Cebeci - Taksim seferi yapan İETT otobüsünde küfür gerginliği! "Kadın olarak senden utandım"

İETT otobüsünde yaşanan gerginlik Cebeci - Taksim seferini yapan 36T kodlu araçta öğle saatlerinde gerçekleşti.

Gazi Mahallesi'nden otobüse binen biri özel güvenlik kıyafetli 2 kadın, otobüste yolculuk eden bir erkek yolcu arasında nedeni bilinmeyen sebepten dolayı tartışmaya başladı.

HAKARETLER SAVURDU, ADAMIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Kadınlardan biri tartıştıkları adama bağırarak hakaret etmeye başladı. Ardından diğer kadın da ayağa kalkarak "sen kimsin" diyerek bağırarak adamın üzerine yürüdü.

ÜSTÜME YÜRÜME UYARISI YAPTI

Bunun üzerine erkek yolcu, "Bayansın üstüme yürüme" diyerek tepki gösterdi. Bu defa daha da sinirlenen kadın yolcu küfürlerin dozunu artırdı.

"Ben kadın olarak senden utandım"

Otobüste yolculuk eden diğer vatandaşlar küfürlere tahammül edemeyerek, "Çoluk çocuk var burada, terbiyesizlik yapma, at şunları dışarıya" diyerek tepki gösterdi. Otobüste bulunan bir kadın yolcu, küfür ederek adamın üstüne yürüyen kadına "Ben kadın olarak senden utandım" dedi.

Yaşanan kavga anı ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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