Cebelitarık'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cebelitarık'ın Bayrağı Nasıldır?
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Cebelitarık İber Yarımadası'nın güney ucunda yer alan bir İngiliz Denizaşırı Toprağı'dır. 6.7 km²'lik 2,6 sq mi bir alana sahiptir ve kuzeyde İspanya ile sınırı vardır.
Cebelitarık'ın Başkenti?
“Cebelitarık” şehri Cebelitarık'ın başkentidir.
Cebelitarık'ın Para Birimi Nedir?
“Cebelitarık Poundu” Cebelitarık'ın para birimidir.
Cebelitarık'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Cebelitarık'ın telefon alan kodu : + 350
Cebelitarık'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Cebelitarık
Cebelitarık'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Cebelitarık
Cebelitarık'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Gibraltar
Cebelitarık'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Gibraltar
Cebelitarık'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce