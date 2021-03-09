Cebelitarık'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cebelitarık'ın Bayrağı Nasıldır?

Cebelitarık İber Yarımadası'nın güney ucunda yer alan bir İngiliz Denizaşırı Toprağı'dır. 6.7 km²'lik 2,6 sq mi bir alana sahiptir ve kuzeyde İspanya ile sınırı vardır.

Cebelitarık'ın Başkenti?

“Cebelitarık” şehri Cebelitarık'ın başkentidir.

Cebelitarık'ın Para Birimi Nedir?

“Cebelitarık Poundu” Cebelitarık'ın para birimidir.

Cebelitarık'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Cebelitarık'ın telefon alan kodu : + 350

Cebelitarık'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Cebelitarık

Cebelitarık'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Cebelitarık

Cebelitarık'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Gibraltar

Cebelitarık'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Gibraltar

Cebelitarık'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Cebelitarık'ın Bayrağı Nasıldır?