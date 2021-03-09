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Cebelitarık'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cebelitarık'ın Bayrağı Nasıldır?

Cebelitarık'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Cebelitarık'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Cebelitarık hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Cebelitarık'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cebelitarık'ın Bayrağı Nasıldır?

Cebelitarık İber Yarımadası'nın güney ucunda yer alan bir İngiliz Denizaşırı Toprağı'dır. 6.7 km²'lik 2,6 sq mi bir alana sahiptir ve kuzeyde İspanya ile sınırı vardır.

Cebelitarık'ın Başkenti?

“Cebelitarık” şehri Cebelitarık'ın başkentidir.

Cebelitarık'ın Para Birimi Nedir?

“Cebelitarık Poundu” Cebelitarık'ın para birimidir.

Cebelitarık'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cebelitarık'ın Bayrağı Nasıldır?

Cebelitarık'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Cebelitarık'ın telefon alan kodu : + 350

Cebelitarık'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Cebelitarık

Cebelitarık'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Cebelitarık

Cebelitarık'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cebelitarık'ın Bayrağı Nasıldır?

Cebelitarık'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Gibraltar

Cebelitarık'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Gibraltar

Cebelitarık'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Cebelitarık'ın Bayrağı Nasıldır?

Cebelitarık

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