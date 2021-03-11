Cebelitarık'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Cebelitarık'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Cebelitarık İber Yarımadası'nın güney ucunda yer alan bir İngiliz Denizaşırı Toprağı'dır. 6.7 km²'lik 2,6 sq mi bir alana sahiptir ve kuzeyde İspanya ile sınırı vardır.

Cebelitarık'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Cebelitarık 29752 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 222. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0000038 olduğu görülmektedir.

Cebelitarık'ın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Cebelitarık'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Cebelitarık'ın yüz ölçümü 6,56 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Cebelitarık'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 44322 km²

Cebelitarık'ın Haritadaki Yeri / Konumu