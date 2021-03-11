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Cebelitarık'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Cebelitarık'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Cebelitarık'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Cebelitarık'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Cebelitarık'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Cebelitarık'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Cebelitarık İber Yarımadası'nın güney ucunda yer alan bir İngiliz Denizaşırı Toprağı'dır. 6.7 km²'lik 2,6 sq mi bir alana sahiptir ve kuzeyde İspanya ile sınırı vardır.

Cebelitarık'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Cebelitarık 29752 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 222. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0000038 olduğu görülmektedir.

Cebelitarık'ın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Cebelitarık'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Cebelitarık'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Cebelitarık'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Cebelitarık'ın yüz ölçümü 6,56  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Cebelitarık'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 44322 km²

Cebelitarık'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Cebelitarık'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Cebelitarık'ın Haritadaki Yeri / Konumu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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