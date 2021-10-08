Cebire ne demek, TDK'ya göre Cebire kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cebire ne demek? Cebire TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cebire kelimesi. Peki cebire ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cebire nedir, cebire kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Cebire kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Cebire kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

CEBİRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cebire kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cebire kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre cebire kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kırık ve çıkık kemikleri yerinde tutmak için kullanılan tahta, mukavva veya tenekeden yapılmış, üzeri sargıyla kaplanan levha, süyek, koaptör

- Rayları iki ucundan birbirine bağlamak için kullanılan delikli metal çubuk

