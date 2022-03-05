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Cebirsel İfade ne demek, TDK'ya göre Cebirsel İfade kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Cebirsel İfade kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Cebirsel İfade ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Cebirsel İfade nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Cebirsel İfade kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Cebirsel İfade ne demek, TDK'ya göre Cebirsel İfade kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cebirsel ifade ne demek? Cebirsel ifade TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cebirsel ifade kelimesi. Peki cebirsel ifade ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cebirsel ifade nedir, cebirsel ifade kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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CEBİRSEL İFADE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cebirsel ifade kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cebirsel ifade kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cebirsel deyim

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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