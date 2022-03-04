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Cebirsel ne demek, TDK'ya göre Cebirsel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Cebirsel kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Cebirsel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Cebirsel nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Cebirsel kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Cebirsel ne demek, TDK'ya göre Cebirsel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cebirsel ne demek? Cebirsel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cebirsel kelimesi. Peki cebirsel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cebirsel nedir, cebirsel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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CEBİRSEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cebirsel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cebirsel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cebirle ilgili

CEBİRSEL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- cebirsel deyim, cebirsel formül, cebirsel ifade

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