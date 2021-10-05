Çeçe ne demek, TDK'ya göre Çeçe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çeçe ne demek? Çeçe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çeçe kelimesi. Peki çeçe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çeçe nedir, çeçe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Çeçe kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Çeçe kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ÇEÇE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çeçe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Çeçe kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre çeçe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki kanatlılardan, insana uyku hastalığı aşılayan, sinekten büyük bir cins Güney Afrika böceği (Glossina)

