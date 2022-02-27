Pilotaj ne demek, TDK'ya göre Pilotaj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hatayspor 5 – 2 Yeni Malatyaspor | Maç sonucu, özetiBaskıcı (Makineyle) -Cam Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon Dakika |Belarus'tan Ukrayna'ya füze!Doğal gaz fiyatları tüm dünyada uçtu! Türkiye'de durum ne olacak?Alanyaspor 5 – 1 Konyaspor | Maç sonucu ve özetiÇeçen lider Kadirov'un 22 bin liralık botları hayrete düşürdü!Altın Varak ne demek, TDK'ya göre Altın Varak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika: 27 Şubat 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuUkrayna Dışişleri Bakanı'ndan önemli açıklamalar! "Biz savaşmakta kararlıyız. 80 yıl önce o yaratığı yendik, şimdi Putin'i yeneceğiz!"
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Çeçen lider Kadirov'un 22 bin liralık botları hayrete düşürdü!

Çeçen lider Kadirov'un 22 bin liralık botları hayrete düşürdü!

Ukrayna'ya karşı Putin'i destekleyerek Rusya'nın yanında yer alan Çeçen lider Ramazan Kadirov'un Prada marka botlarının fiyatı sosyal medyada gündem oldu. Botlarının fiyatı dudak uçuklattı.

Çeçen lider Kadirov'un 22 bin liralık botları hayrete düşürdü!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti de katıldı.

Rus ordusunun yaptığı askeri harekatı destekleyen Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov dün Başkent Grozni'de askerlerine seslendi.

Ramazan Kadirov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e görevi bırakmasını tavsiye ederek "Başkomutanımız Başkan Vladimir Putin'i arayın ve özür dileyin” çağrısında bulundu.

Çeçen lider Kadirov'un 22 bin liralık botları hayrete düşürdü!

22 BİN LİRALIK BOTLARIYLA BOY GÖSTERDİ

Konuşmasının ardından poz veren Kadirov'la ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Putin'in kuklası olarak adlandırılan Kadirov'un botlarının Prada isimli lüks bir markaya ait olduğu belirlendi.

Markanın sitesinde botların Türkiye'de satış fiyatı ise 22 bin TL.

Çeçen lider Kadirov'un 22 bin liralık botları hayrete düşürdü!

BABASININ İZİNDE

Şeyh Şamil ile başlayan, yaklaşık 2 asırdan fazladır aralıklarla Rus işgaline karşı savaşan, 90'lı yıllarda da Rusya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren Çeçenistan, Cahar Dudayev, Aslan Mashadov ve Şamil Basayev'in önderliğinde dirense de, bu liderlerin suikastlerle öldürülmesi sonrası direniş kırıldı.

Babası gibi Rus yanlısı olan Ramazan Kadirov, Putin tarafından Çeçenistan'ın başına getirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT