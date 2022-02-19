Cedelleşme ne demek, TDK'ya göre Cedelleşme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cedelleşme ne demek? Cedelleşme TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cedelleşme kelimesi. Peki cedelleşme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cedelleşme nedir, cedelleşme kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CEDELLEŞME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cedelleşme kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cedelleşme kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cedelleşmek işi, becelleşme, cebelleşme

