Cedi Osman özleme dayanamadı! Ebru Şahin Mardin'de aşk pozu!

Bu yaza aşklarıyla damga vuran Cedi Osman ve Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti.

Bir süredir birlikte olan Cedi Osman ve Ebru Şahin dizi çekimlerinden dolayı ayrı kalmışlardı. Cedi Osman, kız arkadaşının hasretine daha fazla dayanamadı ve Mardin'e Şahin'i ziyarete gitti.

İkili hafta sonunu birlikte geçirerek hasret giderdi. Sosyal medya hesaplarından birbirleriyle sık sık paylaşımlar yapan ikilinin son pozları ise Mardin'den geldi. İkilinin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Cedi Osman'ın, sevgilisi Ebru Şahin'i kalbinin üzerine etiketlemesi de dikkatlerden kaçmadı.

"İYİ Kİ"

Cedi Osman fotoğraflarını 'İyi ki' notuyla paylaştı.