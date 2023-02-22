Cedric Alibe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Alibe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Cedric Alibe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cedric Alibe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.