Cedric Alibe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Alibe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Alibe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cedric Alibe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cedric Alibe 1 Ocak 2003 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Cédric Enzenzi Alibe şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cedric Alibe Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Cedric Alibe'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Cedric Alibe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cedric Alibe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Eylül 2022 yılında Proodeftiki
Cedric Alibe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cedric Alibe şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.
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