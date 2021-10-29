29 Ekim WhatsApp durumları 2021 | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı WhatsApp mesajları29 Ekim Borsa açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Borsa İstanbul çalışıyor mu? BİST çalışma saatleri 2021Cedric Bakambu, Fenerbahçe'nin radarına girdi!Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıAnkara, İstanbul, İzmir'de 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi 2021? Bugün 29 Ekim metro, otobüs, metrobüs bedava mı 2021?Araç Filo Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıCristiano Ronaldo ve eşi Georgina Rodriguez ikiz bebeklerinin müjdesini yatak pozuyla verdi! Tebrik mesajları yağdıMüteverrim ne demek, TDK'ya göre Müteverrim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen'e hakaret davasından yeniden beraat etti!Satış Sonrası Hizmet Personeli Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. FENERBAHÇE
  4. Cedric Bakambu, Fenerbahçe'nin radarına girdi!

Cedric Bakambu, Fenerbahçe'nin radarına girdi!

Geçtiğimiz transfer döneminde de sarı lavivertli ekibibin gündemine giren Cedric Bakambu'ya yakın takip devam ediyor. Pereira'nın hala istediği, 1 Ocak'tan itibaren boşa çıkacak olan oyuncu ile yeniden temasa geçilmesi bekleniyor.

Cedric Bakambu, Fenerbahçe'nin radarına girdi!

Yaz transfer sezonunda takıma bir forvet oyuncusu kazandırmak isteyen Fenerbahçe, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan takımında forma giyen Cedric Bakambu ile ilgilenmişti. Oyuncuyu takıma kazandırmak isteyen sarı lacivertli ekip o dönemde anlaşma sağlayamamıştı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın Bakambu'yu hala takımda görmek istediği ve bu kapsamda Fenerbahçe'nin temasa geçeceği öğrenildi. 

Cedric Bakambu, Fenerbahçe'nin radarına girdi!

GEÇTİĞİMİZ DÖNEMDE TRANSFERİ OLMAMIŞTI

Sezon sonunda takımıyla sözleşmesi sona erecek olan Bakambu'nun takımıyla sözleşemesini feshetmesi durumunda sarı lacivertli kulüp ile masaya oturacaktı. Ancak Bakambu, Beijing ile anlaşma sağlayamayınca transfer yattı. Buna rağmen takibini sürdüren Fenerbahçe oyuncuyu takıma kazandırmak istiyor. Çin'de kulüplerin yaşadığı finansal kriz nedeniyle ligin ikinci yarısı ertelenmişti.

Cedric Bakambu, Fenerbahçe'nin radarına girdi!

Beijing Guoan ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen ve 1 Ocak'tan itibaren boşa çıkacak olan Cedric Bakambu ile önümüzdeki süreçte yeniden temasa geçilebileceği ifade edildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT