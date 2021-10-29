Cedric Bakambu, Fenerbahçe'nin radarına girdi!

Yaz transfer sezonunda takıma bir forvet oyuncusu kazandırmak isteyen Fenerbahçe, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan takımında forma giyen Cedric Bakambu ile ilgilenmişti. Oyuncuyu takıma kazandırmak isteyen sarı lacivertli ekip o dönemde anlaşma sağlayamamıştı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın Bakambu'yu hala takımda görmek istediği ve bu kapsamda Fenerbahçe'nin temasa geçeceği öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ DÖNEMDE TRANSFERİ OLMAMIŞTI

Sezon sonunda takımıyla sözleşmesi sona erecek olan Bakambu'nun takımıyla sözleşemesini feshetmesi durumunda sarı lacivertli kulüp ile masaya oturacaktı. Ancak Bakambu, Beijing ile anlaşma sağlayamayınca transfer yattı. Buna rağmen takibini sürdüren Fenerbahçe oyuncuyu takıma kazandırmak istiyor. Çin'de kulüplerin yaşadığı finansal kriz nedeniyle ligin ikinci yarısı ertelenmişti.

Beijing Guoan ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen ve 1 Ocak'tan itibaren boşa çıkacak olan Cedric Bakambu ile önümüzdeki süreçte yeniden temasa geçilebileceği ifade edildi.