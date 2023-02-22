Cedric Bakambu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Bakambu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cedric Bakambu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cedric Bakambu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Cedric Bakambu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Bakambu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cedric Bakambu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Bakambu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Bakambu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cedric Bakambu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cedric Bakambu 11 Nisan 1991 tarihinde Ivry-sur-Seine şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kongo DC,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cedric Bakambu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Cedric Bakambu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Cedric Bakambu'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Cedric Bakambu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/bakambu17

http://www.instagram.com/bakambu17/

http://www.facebook.com/C%C3%A9dric-Bakambu-138685049495107/

Cedric Bakambu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cedric Bakambu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cedric Bakambu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cedric Bakambu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Sochaux B

1 Temmuz 2010 yılında FC Sochaux

1 Eylül 2014 yılında Bursaspor

19 Ağustos 2015 yılında Villarreal

17 Ocak 2018 yılında BJ Guoan

13 Ocak 2022 yılında Marsilya

15 Eylül 2022 yılında Olimpiakos

Cedric Bakambu kimdir

Cedric Bakambu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cedric Bakambu şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

US Ivry (2000-2006)

Cedric Bakambu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımında 17 numaralı formasıyla 9 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 40 maçta 13 gol atmıştır.

Fransa U20 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cedric Bakambu nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Ben Cushnie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Cushnie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ben Cushnie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Cushnie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomasz Kedziora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Kedziora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomasz Kedziora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Kedziora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jordan Jenkins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Jenkins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jordan Jenkins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Jenkins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vieirinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vieirinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vieirinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vieirinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir