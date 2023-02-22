Cedric Bakambu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Bakambu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Bakambu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cedric Bakambu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cedric Bakambu 11 Nisan 1991 tarihinde Ivry-sur-Seine şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kongo DC,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cedric Bakambu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Cedric Bakambu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Cedric Bakambu'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Cedric Bakambu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/bakambu17

http://www.instagram.com/bakambu17/

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http://www.facebook.com/C%C3%A9dric-Bakambu-138685049495107/

Cedric Bakambu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cedric Bakambu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cedric Bakambu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cedric Bakambu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Sochaux B

1 Temmuz 2010 yılında FC Sochaux

1 Eylül 2014 yılında Bursaspor

19 Ağustos 2015 yılında Villarreal

17 Ocak 2018 yılında BJ Guoan

13 Ocak 2022 yılında Marsilya

15 Eylül 2022 yılında Olimpiakos

Cedric Bakambu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cedric Bakambu şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cedric Bakambu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

US Ivry (2000-2006)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımında 17 numaralı formasıyla 9 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 40 maçta 13 gol atmıştır.

Fransa U20 takımında 12 numaralı formasıyla 7 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

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