Cedric Kockelmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Kockelmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Kockelmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cedric Kockelmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cedric Kockelmann 9 Eylül 1998 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cedric Kockelmann Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cedric Kockelmann, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Cedric Kockelmann'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Cedric Kockelmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cedric Kockelmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Hesperange
1 Temmuz 2020 yılında UN Käerjeng 97
Cedric Kockelmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cedric Kockelmann şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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