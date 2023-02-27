Cedric Kockelmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Kockelmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Cedric Kockelmann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cedric Kockelmann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.