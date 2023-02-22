Cedric Yambere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedric Yambere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedric Yambere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cedric Yambere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cedric Yambere 6 Kasım 1990 tarihinde Bordeaux şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Orta Afrika Cumhuriyeti,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cedric Yambere Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F12 yapmaktadır. Cedric Yambere, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Cedric Yambere'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cedric Yambere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cedric Yambere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cedric Yambere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cedric Yambere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2013 yılında G. Bordeaux B

1 Ocak 2015 yılında G. Bordeaux

13 Temmuz 2016 yılında Anji Mahaçkale

31 Aralık 2016 yılında G. Bordeaux

24 Ocak 2017 yılında APOEL Nikosia

30 Haziran 2017 yılında G. Bordeaux

1 Temmuz 2017 yılında Dijon

1 Temmuz 2019 yılında Ettifaq FC

1 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında RWDM

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2021 yılında US Orléans

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

30 Eylül 2022 yılında PAE Chania

Cedric Yambere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cedric Yambere şuan PAE Chania takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Cedric Yambere Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Orta Afrika Cumhuriyeti takımında 6 numaralı formasıyla 27 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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