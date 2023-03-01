Cedwyn Scott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cedwyn Scott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cedwyn Scott adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cedwyn Scott Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cedwyn Scott 6 Aralık 1998 tarihinde Hexham şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cedwyn Scott Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Notts County futbol takımında oynamaktadır. Notts County takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cedwyn Scott'nin Notts County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Cedwyn Scott Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cedwyn Scott futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ocak 2018 yılında Dundee FC U20
1 Temmuz 2018 yılında Dundee Reserves
31 Ağustos 2018 yılında Berwick Rangers FC
17 Kasım 2018 yılında Dundee Reserves
5 Şubat 2019 yılında Forfar Athletic
12 Mayıs 2019 yılında Dundee Reserves
15 Ağustos 2019 yılında Dunston UTS FC
1 Ocak 2020 yılında Hebburn Town
20 Ocak 2021 yılında Carlisle United
1 Temmuz 2021 yılında Gateshead
1 Temmuz 2022 yılında Notts County
Cedwyn Scott Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cedwyn Scott şuan Notts County takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.