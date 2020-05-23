Sylvester Stallone'nun başrolünde olduğu Cehennem Melekleri 2 filmi aksiyon severler için bu akşam ekrana geliyor. Peki Cehennem Melekleri 2 filminin konusu nedir? Oyuncuları kim? işte detaylar...

CEHENNEM MELEKLERİ KONUSU

Bay Church için oldukça basit bir işi aldıktan sonra, Cehennem Melekleri'nin plânları yanlış gider ve içlerinden biri, rakip bir paralı asker olan Jean Vilain (Jean-Claude Van Damme) tarafından öldürülür. Cehennem Melekleri, yeni üyeleri Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül bir silâhı durdurmak ve kardeşlerini öldüren caniden intikam almak için düşman bölgesine doğru yola çıkar.

OYUNCU KADROSU

Cehennem Melekleri 2 filminde, Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham), Yin Yang (Jet Li), Gunnar Jensen (Dolph Lundgren),Toll Road (Randy Couture) ve Hale Caesar (Terry Crews), Mr. Church'un (Bruce Willis) rol alıyor.