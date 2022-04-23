Cehri ne demek, TDK'ya göre Cehri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cehri ne demek? Cehri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cehri kelimesi. Peki cehri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cehri nedir, cehri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CEHRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cehri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cehri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kök boyasıgillerden, meyve, kabuk veya odunundan güzel kırmızı renk elde edilen bir kök (Rhamnus infectorius)

