Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Bayrağı Nasıldır?

Çek Cumhuriyeti ya da resmî kısa adıyla Çekya, Orta Avrupa'da bir ülkedir. Kuzeyinde Polonya, batı ve kuzeybatısında Almanya, güneyinde Avusturya ve doğusunda Slovakya ile komşudur. Tarihî Prag kenti, ülkenin başkenti ve en büyük kenti olmasının yanı sıra, çok ilgi çeken bir turizm merkezidir.

Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Başkenti?

“Prag” şehri Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin başkentidir.

Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Para Birimi Nedir?

“ÇekKorunası” Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin para birimidir.

Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin telefon alan kodu : + 420

Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Prag

Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Czech Republic

Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Prague

Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Praha

Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Česká republika

Çek Cumhuriyeti (Çekya)'ninResmi veya Yerel Diller Alfabeler

Çekçe

Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Bayrağı Nasıldır?