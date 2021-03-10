Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Bayrağı Nasıldır?
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Çek Cumhuriyeti ya da resmî kısa adıyla Çekya, Orta Avrupa'da bir ülkedir. Kuzeyinde Polonya, batı ve kuzeybatısında Almanya, güneyinde Avusturya ve doğusunda Slovakya ile komşudur. Tarihî Prag kenti, ülkenin başkenti ve en büyük kenti olmasının yanı sıra, çok ilgi çeken bir turizm merkezidir.
Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Başkenti?
“Prag” şehri Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin başkentidir.
Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Para Birimi Nedir?
“ÇekKorunası” Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin para birimidir.
Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin telefon alan kodu : + 420
Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Çek Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Prag
Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
Czech Republic
Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Prague
Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Praha
Çek Cumhuriyeti (Çekya)'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Česká republika
Çek Cumhuriyeti (Çekya)'ninResmi veya Yerel Diller Alfabeler
Çekçe