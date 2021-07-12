Çekik isminin anlamı nedir, Çekik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Çekik isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Çekik ismi ne demek, Çekik ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Çekik isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Çekik İsminin anlamı nedir? TDK Çekik anlamı:

Çekik ismi TDK'da yanlara doğru çekilerek gerilmiş gibi olan ve içeriye doğru kaçmış, batık anlamında 2 farklı şekilde tanımlanmaktadır.

Çekik İsmi Kuranda geçiyor mu?

Çekik ismi Kuran'da geçmemektedir.

Çekik isminin kökeni:

Çekik ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Çekik ismi kullanılmamaktadır.

Çekik isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Çekik isminin rengi:

Turkuaz

Çekik ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Çekik isminin Harf Analizi Nedir ?

Çekik ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Ç: Canlı, arkadaş canlısı

E: İletişim, duygusal karışık

K: Kariyerli

İ: Duygusal, sezgisel, sanatçı

K: Kariyerli

Çekik isminin Numerolojisi Kaçtır?

Çekik ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ç: 4

E: 6

K: 14

İ: 12

K: 14

= 50– Çekik İsminin Numeroloji Toplamı 50’dir.

Çekik isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Çekik ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Çekik isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ç: 3E: 5K: 2İ: 9K: 2 = 21

2 + 1= 3Kader sayısıdır

Çekik isminin 3kader sayısına göre kişilik özellikleri

3– Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Klişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!